Futbolcu değerleri güncellendi: Süper Lig'in en değerli 20 futbolcusu…

2025-2026 sezonunun sona ermesiyle birlikte Süper Lig'de mücadele eden futbolcuların güncel piyasa değerleri yeniden belirlendi. Yapılan son değerlendirmede Victor Osimhen listenin zirvesindeki yerini korurken, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Christ Inao Oulai performanslarıyla değerini yükselten isimler arasında yer aldı. Öte yandan Leroy Sane, Kerem Aktürkoğlu ve Matteo Guendouzi gibi yıldız oyuncuların piyasa değerlerinde yaşanan gerileme dikkat çekti. İşte Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 20 futbolcu...

20- İsmail Yüksek - 15 milyon Euro

19- Marco Asensio - 15 milyon Euro

18- Hyeon-Gyu Oh - 15 milyon Euro

17- Edson Alvarez - 15 milyon Euro (-3 milyon Euro)

16- Davinson Sanchez - 16 milyon Euro (-2 milyon Euro)

15- Emmanuel Agbadou - 16 milyon Euro (-2 milyon Euro)

14- Yunus Akgün - 18 milyon Euro

13- Sidiki Cherif - 18 milyon Euro

12- Dorgeles Nene - 20 milyon Euro (+2 milyon Euro)

11- Jayden Oosterwolde - 20 milyon Euro (+2 milyon Euro)

10- Leroy Sane - 20 milyon Euro (-2 milyon Euro)

9- Kerem Aktürkoğlu - 20 milyon Euro (-2 milyon Euro)

8- Noa Lang - 22 milyon Euro (-3 milyon Euro)

7- Christ Inao Oulai - 23 milyon Euro (+6 milyon Euro)

6- Wilfried Singo - 23 milyon Euro (-2 milyon Euro)

5- Orkun Kökçü - 25 milyon Euro

4- Gabriel Sara - 27 milyon Euro (+5 milyon Euro)

3- Matteo Guendouzi - 27 milyon Euro (-1 milyon Euro)

2- Barış Alper Yılmaz - 30 milyon Euro (+4 milyon Euro)

1- Victor Osimhen - 75 milyon Euro

