Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS ilk 11'i... Şampiyonluk gelecek mi?
Galatasaray 2025-2026 sezonunun şampiyonu olabilmek için seyircisi önüne çıkıyor. Aslan bu maçı mutlak kazanıp taraftarıyla kutlama yapma arzusunda... Kritik maçın ayrıntıları merak ediliyor.
Galatasaray Antalyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sane, Barış, Osimhen
Antalyaspor: Julian, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Erdoğan, Ceesay, Soner, Ballet, Safuri, Doğukan, van de Streek.
Tek eksik Güven
Ligde son maçta forma şansı bulan Günay Güvenç karşılaşma sırasında gördüğü kırmızı kartın ardından cezalı duruma düştü. Bu nedenle Günay Güvenç, Antalyaspor mücadelesinde teknik ekibin kadro planlamasında yer alamayacak.
Dikkat çeken üstünlük
Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki lig rekabetinde sarı-kırmızılı ekibin dikkat çeken üstünlüğü sürüyor.
Galatasaray, Akdeniz temsilcisi karşısında Süper Lig’de oynadığı son 19 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Antalyaspor, rakibini ligde son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmişti.
Bu karşılaşmanın ardından iki ekip arasında oynanan 19 lig maçında Galatasaray 15 galibiyet alırken, 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu süreçte rakip filelere 45 gol gönderen sarı-kırmızılılar, kalesinde ise yalnızca 10 gol gördü.