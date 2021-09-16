Galatasaray Avrupa'ya iyi başladı: 1-0
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında konuk ettiği İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yendi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray ile İtalya'nın Lazio takımı arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü sarı-kırmızılı ekipte olurken, takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.
Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.
51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.