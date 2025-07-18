Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş 4, Fenerbahçe 1 hazırlık maçına çıkarken Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı merak ediliyor. Takımını sahada izlemek isteyen milyonlarca sarı- kırmızılık renklere gönül veren taraftar "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" diye soruyor. İşte Aslan'ın maç takvimi...
Süper Lig'in başlamasına sayılı haftalar kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe hazırlık maçlarına çıktı ve çıkıyor. Gözler Galatasaray'a çevrilirken milyonlarca taraftar da maç takvimini merak ediyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman?
Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray'ın hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. Avusturya'da kampa girecek olan Aslan'ın ilk rakibi Admira Wacker olacak. Bu mücadele 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Cimbom daha sonra 23 Temmuz'da İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşacak. Maçların kanalı henüz belli olmadı.
Galatasaray maç takvimi
20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker
23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari
26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)
2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)