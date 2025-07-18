Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in başlamasına sayılı haftalar kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe hazırlık maçlarına çıktı ve çıkıyor. Gözler Galatasaray'a çevrilirken milyonlarca taraftar da maç takvimini merak ediyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman?

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