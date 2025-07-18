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Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş 4, Fenerbahçe 1 hazırlık maçına çıkarken Galatasaray'ın ilk hazırlık maçı merak ediliyor. Takımını sahada izlemek isteyen milyonlarca sarı- kırmızılık renklere gönül veren taraftar "Galatasaray hazırlık maçı ne zaman" diye soruyor. İşte Aslan'ın maç takvimi...

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Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? - Resim: 1

Süper Lig'in başlamasına sayılı haftalar kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe hazırlık maçlarına çıktı ve çıkıyor. Gözler Galatasaray'a çevrilirken milyonlarca taraftar da maç takvimini merak ediyor. Peki, Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman?

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Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? - Resim: 2

Galatasaray hazırlık maçı ne zaman?

Galatasaray'ın hazırlık maçlarının takvimi belli oldu. Avusturya'da kampa girecek olan Aslan'ın ilk rakibi Admira Wacker olacak. Bu mücadele 20 Temmuz'da gerçekleşecek. Cimbom daha sonra 23 Temmuz'da İtalyan ekibi Cagliari ile karşılaşacak. Maçların kanalı henüz belli olmadı.

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Galatasaray hazırlık maçı var mı, ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak? - Resim: 3

Galatasaray maç takvimi

20 Temmuz 2025: Galatasaray – Admira Wacker

23 Temmuz 2025: Galatasaray – Cagliari

26 Temmuz 2025: Galatasaray – Strasbourg (Fransa)

2 Ağustos 2025: Galatasaray – Lazio (İtalya)

Kaynak: HABER MERKEZİ
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