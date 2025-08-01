Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Galatasaray, son hazırlık maçına Lazio karşısında çıkıyor. Taraftar lig öncesi son ciddi sınav sayılacak maça odaklanırken mücadele bilgileri araştırma konusu oldu. "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" soruları peş peşe geliyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayıp yurda dönen Galatasaray, Lazio ile son hazırlık maçına çıkıyor. Hazırlık maçlarında göz dolduran Cimbom bu maçtan da galibiyetle ayrılıp iyice moral depolamak istiyor. Taraftarın sıkça yönelttiği soru ise "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" şeklinde...
Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Lazio maçı 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Aslan'ın lig öncesi son sınavını S Sport Plus naklen ve şifreli yayınlayacak.
Galatasaray, sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, pas ve taktik çalışmalar yaptı.
Galatasaray, bugün 18.30'da yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.