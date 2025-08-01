Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da tamamlayıp yurda dönen Galatasaray, Lazio ile son hazırlık maçına çıkıyor. Hazırlık maçlarında göz dolduran Cimbom bu maçtan da galibiyetle ayrılıp iyice moral depolamak istiyor. Taraftarın sıkça yönelttiği soru ise "Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi" şeklinde...

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