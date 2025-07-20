Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray – Admira Wacker hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, hazırlık programı kapsamında ikinci maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaşacak. Taraftarlar, yeni transferlerin performansını merakla beklerken "Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak" sorularına yanıt arıyor.
Son şampiyon Galatasaray Avusturya kampında Admira Wacker ile karşılaşacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşmada, özellikle yeni transferlerin takıma uyumu ve performansları mercek altında olacak. Futbolseverler, "Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.
Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman?
Galatasaray, sezon öncesi hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Aslan, 20 Temmuz Pazar akşamı 20.30'da Admira Wacker ile karşılaşacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
Cimbom, 26 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 21.00’de ise RC Strasbourg Alsace takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşı karşıya gelecek. Maçın biletleri 22 Temmuz Çarşamba günü saat 14.00 itibarıyla passolig kartlarına www.passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.