Son şampiyon Galatasaray Avusturya kampında Admira Wacker ile karşılaşacak. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu karşılaşmada, özellikle yeni transferlerin takıma uyumu ve performansları mercek altında olacak. Futbolseverler, "Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi olacak?" gibi sorulara yanıt arıyor.

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