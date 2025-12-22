Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Google Haberler

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile karşılaşacak. 18. sıradaki temsilcimizin ilk 8 umudu sürerken taraftar da bu mücadeleyi bekliyor. Sıkça "Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" soruları geliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 7. maçlarına çıkacak. Galatasaray'ın bir sonraki rakibi ise İspanyol ekibi Atletico Madrid... Çetin bir mücadeleye sahne olacak maçı futbolseverler özellikle de sarı-kırmızılı kulüp taraftarı kaçırmak istemiyor ve "Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

Galatasaray - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Atletico Madrid maçı 21 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 20.45'te oyanacak. Temsilcmizinin mücadelesini TRT 1 canlı yayınlayacak.

6 maç oynandı

Galatasaray ile Atletico Madrid bu güne kadar 6 maç yaptı. Temsilcimiz galibiyet alamazken 4 maç Atletico Madrid lehine sonuçları ve 2 maç da beraberlikle bitti.

