Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? GS - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde takımlar 7. maçlarına çıkacak. Galatasaray'ın bir sonraki rakibi ise İspanyol ekibi Atletico Madrid... Çetin bir mücadeleye sahne olacak maçı futbolseverler özellikle de sarı-kırmızılı kulüp taraftarı kaçırmak istemiyor ve "Galatasaray Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.