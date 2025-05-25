Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle
Galatasaray, 2024-2025 sezonunda kazandığı 25. Süper Lig şampiyonluğunu ve 5. yıldızını, bugün İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen büyük bir organizasyonla kutluyor. "Champions Fest" adı verilen etkinlik, sabah saatlerinden itibaren taraftarların yoğun ilgisiyle başladı. Bu kutlamayı kaçırmak istemeyenler "Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda" diye soruyor.
Şampiyonluk kutlamaları kapsamında DJ performansları, konserler, drone gösterileri ve pyro şovlar yer alacak. Etkinliğin en dikkat çeken anı ise saat 19.05'te başlayacak. Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmak yeterli. İşte kutlamalara dair canlı yayın bilgileri...
Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, beIN SPORTS HABER kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, GS TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.
Galatasaray şampiyonluk kutlamasına hangi sanatçılar katılacak?
Kutlamalarda Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay sahneye çıkacak.