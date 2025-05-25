Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda? Galatasaray şampiyonluk kutlaması canlı izle

Şampiyonluk kutlamaları kapsamında DJ performansları, konserler, drone gösterileri ve pyro şovlar yer alacak. Etkinliğin en dikkat çeken anı ise saat 19.05'te başlayacak. Etkinlik alanına giriş için GSPlus uygulamasını indirip kayıt olmak yeterli. İşte kutlamalara dair canlı yayın bilgileri...

Galatasaray şampiyonluk kutlaması hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları, beIN SPORTS HABER kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca, GS TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından da canlı olarak izlenebilecek.

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