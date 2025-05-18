Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Kupa töreni hangi tarihte yapılacak?
Galatasaray bu akşam tarihi bir maça çıkıyor. Aslan sahadan beraberlikle veya galibiyetle ayrılırsa 25. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürecek. Bu nedenle taraftar büyük bir heyecan içerisinde... Aslan'ın şampiyon olması durumunda sarı kırmızı kulübe gönül verenler "Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak?" sorusu gündem olacak.
Galatasaray bu akşam sahasında Kayserispor ile karşı kaşıya geliyor. Cimbom şampiyonluk için sahaya çıkarken milyonlarca taraftar bu maçı takip edecek. Aslan'ın şampiyon olması durumunda şampiyonluk kutlamasının ne zaman ve nerede yapılacağı gündem olacak. İşte detaylar...
Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak?
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre eğer şampiyonluk Kayserispor karşısında gelirse, ilk kutlama adresi Rams Park olacak. Ardından futbolcular ve teknik heyet, yeni tesis Kemerburgaz yerine bu kez Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçecek. Sarı kırmızılı yönetim, kutlamalar için Florya’yı hazır hale getirdi.
Geleneksel şampiyonluk kutlamaları için Kayseri maçı sonrası sahaya inmesi beklenen oyuncular, taraftarla birlikte sevinç yaşayacak. Galatasaray, bir sonraki büyük kutlamayı ise Yenikapı'da yapmayı planlıyor. Bu organizasyon için İstanbul Valiliği’ne izin başvurusu yapıldı ve kulüp resmi onayı bekliyor.