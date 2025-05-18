Galatasaray bu akşam sahasında Kayserispor ile karşı kaşıya geliyor. Cimbom şampiyonluk için sahaya çıkarken milyonlarca taraftar bu maçı takip edecek. Aslan'ın şampiyon olması durumunda şampiyonluk kutlamasının ne zaman ve nerede yapılacağı gündem olacak. İşte detaylar... 1 | 3

Galatasaray şampiyonluk kutlaması ne zaman, nerede yapılacak? Türkiye Gazetesi'nin haberine göre eğer şampiyonluk Kayserispor karşısında gelirse, ilk kutlama adresi Rams Park olacak. Ardından futbolcular ve teknik heyet, yeni tesis Kemerburgaz yerine bu kez Florya Metin Oktay Tesisleri’ne geçecek. Sarı kırmızılı yönetim, kutlamalar için Florya’yı hazır hale getirdi. 2 | 3