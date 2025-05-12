Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Kupası finali ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde devam mücadele... Galatasaray ile Trabzonspor kupa için sahaya çıkacak. Bu hafta oynanacak maçın bilgileri merak ediliyor. Taraflı tarafsız binlerce futbolsever "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" diye soruyor.
Ziraat Türkiye Kupası finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray ile Trabzonspor en önemli kupalardan biri olan Ziraat Türkiye Kupası için mücadele edecek. Tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Trabzonspor maçı 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray - Trabzonspor maçı ATV'de yayınlanacak.