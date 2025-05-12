Ziraat Türkiye Kupası finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Galatasaray ile Trabzonspor en önemli kupalardan biri olan Ziraat Türkiye Kupası için mücadele edecek. Tarih konusunda henüz bilgi sahibi olmayanlar "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna cevap arıyor.

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