GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray yeni transfer var mı? 9 Haziran transfer gelişmeleri...
Galatasaray, 2025 yaz transfer dönemine iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kulüp, kadrosunu güçlendirmek için hem genç yetenekler hem de tecrübeli yıldızlarla temaslarını sürdürüyor. Özellikle forvet ve savunma hattında önemli hamleler planlanıyor. Taraftarlar, yapılacak transferleri heyecanla beklerken "Galatasaray'da yeni transfer var mı" sorusu sıklıkla geliyor.
Galatasaray yeni sezonda da yıldızları bir araya getirmeye çalışıyor. Taraftarı heyecanlandıran isimler deyim yerindeyse havada uçuşurken her gelişme yakından takip ediliyor. Vitor Boniface, Sane gibi isimler ön plana çıkarken yeni transfer olup olmadığı merak ediliyor. İşte 9 Haziran Galatasaray transfer haberleri...
1. forvet hattı: Victor Boniface
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Victor Boniface’i de listesine aldı. Boniface, Osimhen’in takımda kalamaması durumunda rotasyonda düşünülen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.
2. yıldız oyuncu avı: Sane, Bernardo Silva, Kolo Muani
Galatasaray, Manchester City'den Leroy Sane, Bernardo Silva ve Frankfurt’tan Kolo Muani için aktif olarak mesai harcıyor.
3. Kaleci Transferi: Dominik Kotarski
Sabah’ın haberine göre Muslera’nın ayrılığı sonrası hedefe alınan isim PAOK’lu Dominik Kotarski: "Ben Galatasaray’a gidiyorum" şeklinde demeçler verdi.
4. Jonathan David planı
Lille’de sözleşmesi sona eren Jonathan David, Osimhen’in ayrılma ihtimaline karşı alternatif olarak düşünülüyor.