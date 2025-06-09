GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray yeni transfer var mı? 9 Haziran transfer gelişmeleri...

Galatasaray yeni sezonda da yıldızları bir araya getirmeye çalışıyor. Taraftarı heyecanlandıran isimler deyim yerindeyse havada uçuşurken her gelişme yakından takip ediliyor. Vitor Boniface, Sane gibi isimler ön plana çıkarken yeni transfer olup olmadığı merak ediliyor. İşte 9 Haziran Galatasaray transfer haberleri...

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