Gazi koşusu ne zaman, hangi tarihte? 99. Gazi Koşusu bilgileri...
Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl düzenlenen ve Türk atçılığının en prestijli yarışı olarak kabul edilen Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Yarışseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan bu özel koşuya çok az bir süre kala, heyecan artarken "Gazi Koşusu ne zaman koşulacak" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı.
Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu için heyecan dorukta... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen bu büyük yarış, her yıl olduğu gibi bu yıl da at yarışı tutkunlarının gözünü Veliefendi Hipodromu’na çevirdi. "Gazi Koşusu ne zaman yapılacak" sorusu ise en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi.
Gazi Koşusu ne zaman?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün onuruna 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu, bu yıl 29 Haziran Pazar günü saat 17.15’te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
Yarış 2400 metre çim pistte, 3 yaşlı safkan İngiliz tayları arasında gerçekleşecek.
Gazi Koşusu’nun birincilik ikramiyesi ne kadar?
Birinciye: 30.000.000 TL
İkinciye: 12.000.000 TL
Üçüncüye: 6.000.000 TL
Dördüncüye: 3.000.000 TL
Beşinciye: 1.500.000 TL
Yarışı kazanan tayın sahibi; kayıt, taksit ve prim ödemeleriyle birlikte toplam 46.335.000 TL ikramiye alacak. Tayın yetiştiricisi de aynı kişi ise, toplam ödül 55.335.000 TL’ye kadar çıkabilecek.
Kaç safkan kayıt yaptırdı, kaç tanesi yedek?
Toplamda 26 safkan kayıt yaptırdı:
22’si asıl,
4’ü yedek.
Bu safkanların 23’ü erkek, 3’ü dişi taylardan oluşuyor.