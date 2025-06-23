Gazi koşusu ne zaman, hangi tarihte? 99. Gazi Koşusu bilgileri...

Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu için heyecan dorukta... Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına düzenlenen bu büyük yarış, her yıl olduğu gibi bu yıl da at yarışı tutkunlarının gözünü Veliefendi Hipodromu’na çevirdi. "Gazi Koşusu ne zaman yapılacak" sorusu ise en çok merak edilen başlıklardan biri haline geldi.

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