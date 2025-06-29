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  4. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı?

Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu, bugün Veliefendi Hipodromu’nda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışseverler, yarışı canlı yayında takip etti. Koşuyu takip edemeyenler ise şimdi "Gazi Koşusu'nu kim kazandı" diye soruyor.

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Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı? - Resim: 1

Gazi Koşusu için bugün heyecan doruktaydı. Türkiye'nin dört bir yanında yarışseverler ekran başına geçti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına koşulan bu tarihi yarış yine büyük ilgiyle izledi. Peki, Gazi Koşusu'nu kim kazandı?

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Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı? - Resim: 2

99. Gazi Koşusu'nu kim kazandı?

Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu klasik yarış, saat 17.15’te başladı.

Yarışı Ahmet Çelik ile Cutha isimli at kazandı.

İkramiye:

Birinciye: 30 milyon TL

İlk beş toplamı: 52.5 milyon TL

Ek gelirlerle birincinin sahibi toplam 55 milyon 335 bin TL kazanabilecek.

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Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı? - Resim: 3

Gazi Koşusu’nun tarihçesi

Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk kez 1927’de düzenlenen Gazi Koşusu, modern Türk atçılığının temel taşlarından biridir. Atatürk, yarışların toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış, yarışları bizzat hipodromdan izlemiştir. İlk koşuyu "Neriman" adlı safkan kazanmıştır.

Tarihin en hızlısı: Bold Pilot

1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu ve Halis Karataş tarafından koşulan "Bold Pilot", 2.26.22 derecesiyle yarış tarihinin en iyi zamanına sahiptir.

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Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı? - Resim: 4

Jokeyler ve atlar

Mehmet Kaya – Albayrak

Ali Kaçmaz – Belgrathan

Özcan Yıldırım – Brain Brooster

Mehmet Salih Çelik – Brave Champion

Sadettin Boyraz – Broarts

Ahmet Çelik – Cutha

Akın Sözen – Database

Müslüm Çelik – Grande Flusso

Hışman Çizik – Handsome King

Ercan Çankaya – Hope Breeze

Nevzat Avcı – Lost King

Erhan Aktuğ – Magic Selectra

Ayhan Kurşun – Magic Weapon

Muhammed Mir Bilgin – Patrick Star

Halis Karataş – Purosangue

Vedat Abiş – Special Man

Mehmet Akyavuz – Tonbi

Mustafa Çiçek – Tulumar

Gökhan Kocakaya – Zambur Aga

Erhan Yavuz – Boon Nam

Ali Yıldız – Dejavu

Görkem Özçelik – Petite Louve

Kaynak: HABER MERKEZİ
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