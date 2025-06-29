Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı?

Gazi Koşusu için bugün heyecan doruktaydı. Türkiye'nin dört bir yanında yarışseverler ekran başına geçti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına koşulan bu tarihi yarış yine büyük ilgiyle izledi. Peki, Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 1 | 4

99. Gazi Koşusu'nu kim kazandı? Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu klasik yarış, saat 17.15’te başladı. Yarışı Ahmet Çelik ile Cutha isimli at kazandı. İkramiye: Birinciye: 30 milyon TL İlk beş toplamı: 52.5 milyon TL Ek gelirlerle birincinin sahibi toplam 55 milyon 335 bin TL kazanabilecek. 2 | 4

Gazi Koşusu’nun tarihçesi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk kez 1927’de düzenlenen Gazi Koşusu, modern Türk atçılığının temel taşlarından biridir. Atatürk, yarışların toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış, yarışları bizzat hipodromdan izlemiştir. İlk koşuyu "Neriman" adlı safkan kazanmıştır. Tarihin en hızlısı: Bold Pilot 1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu ve Halis Karataş tarafından koşulan "Bold Pilot", 2.26.22 derecesiyle yarış tarihinin en iyi zamanına sahiptir. 3 | 4