Gazi Koşusu'nu kim kazandı? 99. Gazi Koşusu'nu hangi jokey, hangi at kazandı?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen ve Türk yarışçılığının en prestijli yarışı olan Gazi Koşusu, bugün Veliefendi Hipodromu’nda büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışseverler, yarışı canlı yayında takip etti. Koşuyu takip edemeyenler ise şimdi "Gazi Koşusu'nu kim kazandı" diye soruyor.
Gazi Koşusu için bugün heyecan doruktaydı. Türkiye'nin dört bir yanında yarışseverler ekran başına geçti ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına koşulan bu tarihi yarış yine büyük ilgiyle izledi. Peki, Gazi Koşusu'nu kim kazandı?
99. Gazi Koşusu'nu kim kazandı?
Türk at yarışçılığının en prestijli organizasyonu olan Gazi Koşusu, 99. kez bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu klasik yarış, saat 17.15’te başladı.
Yarışı Ahmet Çelik ile Cutha isimli at kazandı.
İkramiye:
Birinciye: 30 milyon TL
İlk beş toplamı: 52.5 milyon TL
Ek gelirlerle birincinin sahibi toplam 55 milyon 335 bin TL kazanabilecek.
Gazi Koşusu’nun tarihçesi
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla ilk kez 1927’de düzenlenen Gazi Koşusu, modern Türk atçılığının temel taşlarından biridir. Atatürk, yarışların toplumlar için sosyal bir ihtiyaç olduğunu vurgulamış, yarışları bizzat hipodromdan izlemiştir. İlk koşuyu "Neriman" adlı safkan kazanmıştır.
Tarihin en hızlısı: Bold Pilot
1996 yılında Özdemir Atman’ın sahibi olduğu ve Halis Karataş tarafından koşulan "Bold Pilot", 2.26.22 derecesiyle yarış tarihinin en iyi zamanına sahiptir.
Jokeyler ve atlar
Mehmet Kaya – Albayrak
Ali Kaçmaz – Belgrathan
Özcan Yıldırım – Brain Brooster
Mehmet Salih Çelik – Brave Champion
Sadettin Boyraz – Broarts
Ahmet Çelik – Cutha
Akın Sözen – Database
Müslüm Çelik – Grande Flusso
Hışman Çizik – Handsome King
Ercan Çankaya – Hope Breeze
Nevzat Avcı – Lost King
Erhan Aktuğ – Magic Selectra
Ayhan Kurşun – Magic Weapon
Muhammed Mir Bilgin – Patrick Star
Halis Karataş – Purosangue
Vedat Abiş – Special Man
Mehmet Akyavuz – Tonbi
Mustafa Çiçek – Tulumar
Gökhan Kocakaya – Zambur Aga
Erhan Yavuz – Boon Nam
Ali Yıldız – Dejavu
Görkem Özçelik – Petite Louve