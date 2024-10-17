Gelirleri dudak uçuklatıyor! İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları
Forbes dünyanın en çok kazanan futbolcularını listeledi. Listede yer alan Ronaldo, Messi, Neymar ve diğer yıldız futbolcuların kazançları dudak uçuklatıyor. İşte dünyanın en çok kazanan futbolcuları ve gelirleri...
Forbes dergisi, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusunu açıkladı. Listede futbol dünyasının Ronaldo, Messi ve Neymar gibi dev isimleri yer alırken, kazançlarıyla dikkat çeken futbolculardan 4'ü Suudi Arabistan Pro Lig'inde oynuyor. İşte maaş ve ek gelirleri de eklendiğinde 2024'ün en çok kazanan futbolcuları...
10 - Kevin De Bruyne (Manchester City)
Gelir: 39 milyon dolar
Maaş: 35 milyon dolar
Ek gelir: 4 milyon dolar
9 - Sadio Mané (Al-Nassr)
Gelir: 52 milyon dolar
Maaş: 48 milyon dolar
Ek gelir: 4 milyon dolar
8 - Mohamed Salah (Liverpool)
Gelir: 53 milyon dolar
Maaş: 35 milyon dolar
Ek gelir: 18 milyon dolar