Göztepe 97. yaşını coşkuyla kutladı
İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, kuruluşunun 97. yıl dönümünü kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na akın ederek büyük bir coşku yaşarken, yaktıkları meşalelerle geceyi aydınlattı.
Göztepe Spor Kulübü, 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
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Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftarlar akşam saatlerinden itibaren Göztepe Sahili, Güzelyalı Parkı, Göztepe Köprüsü gibi yerlerde toplanmaya başladı.
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Taraftarlar toplandıktan sonra Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’na akın etti.
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Saat 21.10’da İsyan Marşı'nı söyleyen taraftarlar, saat 21.15’de ise Göztepe Köprüsü'nün olduğu kısımda yan yan dizilerek meşaleleri ardı ardına yaktı.
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