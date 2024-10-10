İlk 25’te Türk takımı! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... İşte dünyanın en iyi takımları
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından açıklanan dünyanın en iyi futbol kulüpleri sıralaması güncellendi. Listede ilk 25'te sadece bir Türk takımı yer aldı. Peki Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kaçıncı sırada? İşte dünyanın en iyi futbol kulüpleri ve Türk temsilcilerin listedeki sıralamaları...
1 - Real Madrid CF - İspanya
1 | 16
2 - Manchester City FC - İngiltere
2 | 16
3 - Bayer 04 Leverkusen - Almanya
3 | 16
4 - Atalanta Bergamasca - İtalya
4 | 16