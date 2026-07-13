İngiltere'nin golleri sayesinde iki kişi 5 yıl elektrik faturası ödemeyecek
İngiltere'nin Norveç karşısında attığı iki gol, yalnızca yarı final biletini değil, iki British Gas müşterisi için yaklaşık beş yıllık ücretsiz elektriği de beraberinde getirdi. Şirketin kampanyası kapsamında her gol için bir kişiye 4 bin 400 sterlinlik (277 bin TL) elektrik kredisi verilecek. Başvuru gerektirmeyen çekilişle belirlenecek iki talihlinin hesabına toplam 8 bin 800 sterlin yüklenecek.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İngiltere'de enerji faturalarının yüksek seyrini sürdürdüğü dönemde British Gas'ın Dünya Kupası'na özel kampanyası, İngiltere'nin Norveç'i 2-1 mağlup etmesiyle iki müşteriye ücretsiz elektrik kazandırdı.
Şirket, İngiltere Milli Takımı'nın FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde attığı her gol için bir müşterisine 4 bin 400 sterlin (277 bin TL) değerinde elektrik kredisi vereceğini açıklamıştı.
Yaklaşık beş yıllık elektrik tüketimine karşılık gelen ödül kapsamında toplam iki kişi belirlenecek.
İki müşteriye 4 bin 400'er sterlinlik elektrik
İngiltere'nin karşılaşmada iki kez fileleri havalandırmasının ardından, kampanya koşullarını sağlayan British Gas müşterileri arasından iki kişi çekilişle seçilecek.
Kazananların elektrik hesaplarına kişi başı yaklaşık 4 bin 400 sterlinlik kredi tanımlanacak. Böylece şirketin Norveç maçı kapsamında dağıtacağı toplam ödül 8 bin 800 sterline ulaşacak.
Müşteriler çekilişe otomatik katıldı
Kampanya için ayrıca başvuru yapılması şartı koşulmadı. İngiltere'nin attığı her golün ardından 18 yaşını doldurmuş tüm British Gas müşterileri otomatik olarak çekilişe dahil edildi.
Maçın sona ermesiyle birlikte kazanan iki müşterinin rastgele belirleneceği bildirildi.
Meksika maçında üç kişi kazanmıştı
British Gas, İngiltere'nin Meksika'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından da üç müşterisine yaklaşık 4 bin sterlin değerinde ücretsiz elektrik sağlamıştı.