İşte Beşiktaş'ın en medyatik 11'i

Süper Lig’de 2020-21 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın en medyatik isimleri belli oldu. Ajans Press’in gerçekleştirmiş olduğu medya incelemesinde, 1 Ocak-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında medyanın en çok konuştuğu ilk 11 belli oldu. Yazılı basın ve internet siteleri taranarak gerçekleştirilen medya araştırmasında Sergen Yalçın 57 bin 253, Aboubakar 37 bin 216 ve Cenk Tosun 25 bin 529 haberle en çok konuşulan ilk üç isim oldu.

Haber sayısına göre Beşiktaş’ta en çok konuşulan isimler sırasıyla şöyle: