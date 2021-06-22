İşte Euro 2020'nin en değerli 10 futbolcusu

Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2020), tüm hızıyla devam ederken KPMG Football Benchmark ekibi, turnuvada forma giyen 'En değerli 10 futbolcu'yu açıkladı. Toplam 621 futbolcunun mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en değerli 10 futbolcunun toplam değeri 1 milyar 189 milyon euro iken birinci sırada Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe yer aldı. 189 milyon euroluk piyasa değeriyle zirveye çıkan 22 yaşında futbolcu, şu anda dünyanın da en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor. KPMG Football Benchmark ekibine göre, Euro 2020'nin en değerli 10 futbolcusu şöyle:

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