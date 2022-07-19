İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları
Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları düzenlenen lansmanla taraftarların beğenisine sunuldu. Puma tarafından tasarlanan formalarda logo detayı dikkat çekti.
Yeni sezonda Fenerbahçe'nin giyeceği formalar Ülker Sports Arena'da düzenlenen etkinlikle tanıtılırken, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılan formalar taraftarların beğenisini topladı.
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2022-2023 sezonunda kullanılacak formalarda armanın üzerinde yıldızlara yer verilmedi.
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Sarı-lacivertlilerin yeni sezon formaları 629 TL'den satışa sunuldu.
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