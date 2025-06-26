Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Kenan Yıldız oynayacak mı?

Kıtaların en iyi futbol kulüplerinin karşılaştığı uluslararası bir futbol turnuvası olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bugün iki dev Juventus ile Manchester City karşı karşıya geliyor. dÜNYA Bu karşılaşmayı beklerken Türkiye'den de futbolseveler maç hakkında bilgi almak istiyor. Mücadelenin saati ve gösterileceği kanal araştırılıyor.

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