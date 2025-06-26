Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Kenan Yıldız oynayacak mı?
FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu'nda Juventus - Manchester City karşı karşıya geliyor. Futbolseverler müsabakaya odaklanırken mücadelenin bilgileri araştırılıyor. Öte yandan Kenan Yıldız'ın ilk 11'de yer alıp almayacağı da merak ediliyor. İşte son durum...
Kıtaların en iyi futbol kulüplerinin karşılaştığı uluslararası bir futbol turnuvası olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Bugün iki dev Juventus ile Manchester City karşı karşıya geliyor. dÜNYA Bu karşılaşmayı beklerken Türkiye'den de futbolseveler maç hakkında bilgi almak istiyor. Mücadelenin saati ve gösterileceği kanal araştırılıyor.
Juventus - Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Juventus - Manchester City maçı bu akşam 22.00'de başlayacak. Bu dev karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Kenan Yıldız oynayacak mı?
İlk 11'ler henüz netleşmezken Kenan Yıldız'ın saha çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Muhtemel 11'ler
Juventus: Di Gregorio; Savona, Kelly, Kalulu; Costa, Thuram, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Kenan Yıldız; Kolo Muani
Manchester City: Ederson; Nunes, Dias, Gvardiol, Ait-Nouri; Rodri, Reijnders; Savinho, Foden, Marmoush; Haaland