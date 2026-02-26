Google Haberler

Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para...

Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u iki maçta da deviren Galatasaray, adını son 16’ya yazdırdı. Avrupa’daki kritik zafer yalnızca sportif başarı getirmedi; sarı-kırmızılıların gelir hanesi de milyonlarca Euro’luk artışla dikkat çekti. İşte Juventus’u eleyen sarı-kırmızılıların kasasına koyduğu para...

Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para... - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşamasında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta aldığı 5-2 ve 3-2’lik galibiyetlerle rakibini turnuva dışına iterek adını son 16 turuna yazdırdı.

1 5
Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para... - Resim: 2

Devler Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, bu başarının finansal karşılığını da aldı. Son 16 turuna yükselmesiyle birlikte kulüp bütçesine 11 milyon Euro’luk ek gelir sağlandı.

2 5
Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para... - Resim: 3

Toplam gelir 53 milyon Euro'yu geçti

Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, organizasyondan şu ana kadar toplam 53,5 milyon Euro gelir elde etti.

3 5
Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para... - Resim: 4

Galatasaray’ın çeyrek finale yükselmesi halinde ise kasasına 12,5 milyon Euro daha girecek.

4 5
Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para... - Resim: 5

Sarı-kırmızı ekibin bir sonraki turdaki rakibi İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham olacak.

5 5