Juventus’u eleyen Galatasaray kasasını doldurdu: İşte sarı-kırmızılıların kazandığı para...
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u iki maçta da deviren Galatasaray, adını son 16’ya yazdırdı. Avrupa’daki kritik zafer yalnızca sportif başarı getirmedi; sarı-kırmızılıların gelir hanesi de milyonlarca Euro’luk artışla dikkat çekti. İşte Juventus’u eleyen sarı-kırmızılıların kasasına koyduğu para...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off aşamasında Galatasaray, İtalya temsilcisi Juventus ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta aldığı 5-2 ve 3-2’lik galibiyetlerle rakibini turnuva dışına iterek adını son 16 turuna yazdırdı.
Devler Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray, bu başarının finansal karşılığını da aldı. Son 16 turuna yükselmesiyle birlikte kulüp bütçesine 11 milyon Euro’luk ek gelir sağlandı.
Toplam gelir 53 milyon Euro'yu geçti
Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkat çeken sarı-kırmızılılar, organizasyondan şu ana kadar toplam 53,5 milyon Euro gelir elde etti.
Galatasaray’ın çeyrek finale yükselmesi halinde ise kasasına 12,5 milyon Euro daha girecek.
Sarı-kırmızı ekibin bir sonraki turdaki rakibi İngiliz devleri Liverpool veya Tottenham olacak.