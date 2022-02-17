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Kadıköy'de istifa sesleri!

Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe’de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.


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Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı.


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Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte tribündeki taraftardan birinin kombine biletini yaktığı anlar kameralara yansıdı. (İHA)

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