Kadıköy'de istifa sesleri!
Fenerbahçe-Slavia Prag mücadelesinde sarı-lacivertli taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u istifaya davet etti.
UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe’de tribünlerden istifa sesleri yükseldi.
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Çekya ekibi müsabakanın 61 ve 63. dakikalarında attığı gollerle 3-1 öne geçerken, Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç için istifa sloganları attı.
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Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte tribündeki taraftardan birinin kombine biletini yaktığı anlar kameralara yansıdı. (İHA)
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