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  4. Karadağ-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Türkiye, Galler'in ardından yarın Karadağ ile karşılaşacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek. Niksic Şehir Stadı'nda 22.45'te oynanacak maça dair tüm ayrıntılar...

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Uluslar B Ligi 4. Grup’ta A Milli Takım yarın deplasmanda Karadağ ile mücadele edecek. 19 Kasım Salı günü oynanacak maçın saati 22.45.

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Karadağ-Türkiye maçı hangi kanallarda yayınlanacak?

Maç, TV8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.

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A Milli Futbol Takım tarihindeki 637'nci müsabaka...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 637'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 351'i resmi, 285'i özel toplam 636 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.

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