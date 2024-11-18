Karadağ-Türkiye maçı ne zaman oynanacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?
Uluslar B Ligi 4. Grup’ta Türkiye, Galler'in ardından yarın Karadağ ile karşılaşacak. A Milli Takım kafilesi, saat 16.00'da Türk Hava Yolları'na ait uçakla Kayseri'den Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya gidecek. Niksic Şehir Stadı'nda 22.45'te oynanacak maça dair tüm ayrıntılar...
Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Uluslar B Ligi 4. Grup’ta A Milli Takım yarın deplasmanda Karadağ ile mücadele edecek. 19 Kasım Salı günü oynanacak maçın saati 22.45.
Karadağ-Türkiye maçı hangi kanallarda yayınlanacak?
Maç, TV8 ve EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.
A Milli Futbol Takım tarihindeki 637'nci müsabaka...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki altıncı ve son maçında yarın deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 637'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 351'i resmi, 285'i özel toplam 636 maç oynayıp, biri hükmen 248 galibiyet, 150 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı.