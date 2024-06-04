Kartlar, alınan süre ve maçlar... İstatistiklerle Süper Lig'in 2023-24 sezonu!

8 kırmızı kartla Adana Demirspor zirvede

Süper Lig'in 2023-2024 sezonu boyunca toplam bin 61 gol atıldı. 38 haftalık süreçte 39 golün atıldığı 14. ve 38. haftalar en çok golün atıldığı, 17 golün atıldığı 28. hafta ise en kısır hafta oldu. Sezon genelinde 76 kırmızı, bin 1591 sarı kart çıktı. Adana Demirspor, gördüğü 8 kırmızı kart ile bu alanda listenin başında yer alırken 104 sarı kart gören Hatayspor ise en çok sararan takım oldu.