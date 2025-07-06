Başpehlivanlık güreşleri başladı ve artık sona doğru geliyor. Bugün çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleşecek. Mücadelelerin saati ve kanalı merak ediliyor. Bu sebeple "Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.

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