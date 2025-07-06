Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri devam ediyor. Bugün final heyecanı yaşanacak. Güreşseverler bu müsabakaları kaçırmak istemiyor ve "Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Başpehlivanlık güreşleri başladı ve artık sona doğru geliyor. Bugün çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları gerçekleşecek. Mücadelelerin saati ve kanalı merak ediliyor. Bu sebeple "Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor.
Çeyrek finale kimler yükseldi?
Yusuf Can Zeybek ve Feyzullah Aktürk, İsmail Koç, Erkan Taş, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Enes Doğan ve Ali İhsan Batmaz, çeyrek finale yükseldi.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali ne zaman?
Kırkpınar Yağlı Güreşleri finali bugün saat 17.30'da gerçekleşecek. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.