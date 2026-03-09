Lig tarihine geçti: 124 milyon dolara imza attı
Amerikan futbolu ligi NFL’de dikkat çeken bir transfer ve sözleşme anlaşması gerçekleşti. Los Angeles Rams, yıldız savunma oyuncusu Trent McDuffie ile 124 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayarak oyuncuyu lig tarihinin en yüksek ücret alan cornerback’i yaptı.
NFL’de savunma hattını güçlendirmek isteyen Los Angeles Rams, kısa süre önce kadrosuna kattığı yıldız cornerback Trent McDuffie ile tarihi bir anlaşmaya imza attı.
Kulüp ile oyuncu arasında yapılan anlaşmanın 4 yıl ve toplam 124 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi. Bu sözleşmenin yaklaşık 100 milyon dolarlık bölümünün garanti olduğu ifade ediliyor.
McDuffie, NFL tarihinde bir cornerback için verilen en yüksek maaşlı sözleşmenin sahibi oldu. Yeni kontratın yıllık ortalama değeri yaklaşık 31 milyon dolar seviyesine ulaşıyor ve ligdeki savunma oyuncuları için yeni bir piyasa standardı oluşturuyor.
McDuffie’nin Rams’e gelişi de dikkat çeken bir takasın ardından gerçekleşti. Kulüp, oyuncuyu Kansas City Chiefs’ten kadrosuna katmak için önemli draft haklarından vazgeçti.
Takas kapsamında Rams’in 2026 NFL Draftı’ndaki 29. sıra seçimi, aynı yılın beşinci ve altıncı tur seçimleri ile 2027 üçüncü tur seçimi Chiefs’e gönderildi.
25 yaşındaki oyuncu, kariyerine 2022 yılında Washington Üniversitesi’nden NFL Draftı’na girerek başlamış ve ilk turda Kansas City Chiefs tarafından seçilmişti. Kısa sürede ligin en dikkat çeken savunma oyuncularından biri haline geldi.
McDuffie kariyerinde şu ana kadar 56 maçta forma giydi ve savunmada etkili istatistikler yakaladı. Oyuncunun kariyerinde 246 tackle, 5.5 sack, 34 pas savunması ve 3 interception bulunuyor.
Ayrıca gösterdiği performansla All-Pro seçilerek ligin elit savunmacıları arasına girdi.
Her ne kadar 2025 sezonunun son bölümünde diz sakatlığı nedeniyle birkaç maç kaçırmış olsa da, uzmanlar McDuffie’nin ligin en güvenilir cornerback’lerinden biri olduğunu vurguluyor.
Bu rekor sözleşme yalnızca Rams için değil, NFL’deki diğer yıldız savunma oyuncuları için de önemli bir referans noktası olarak görülüyor.
Analistlere göre McDuffie’nin anlaşması, özellikle sözleşme yenileme süreci yaklaşan genç cornerback’ler için maaş çıtasını yukarı taşıyacak.
Rams yönetimi ise bu yatırımla savunma hattını uzun yıllar güvence altına almayı hedefliyor.
Eğer McDuffie sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalırsa henüz 30 yaşına gelmeden bir büyük kontrat daha imzalayabilecek potansiyele sahip olacak.