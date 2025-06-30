Ligler ne zaman başlıyor? Süper lig hangi tarihte başlıyor?

Süper Lig'in yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Yıldız futbolcuların isimleri havada uçuşuyor. Taraftar yapılacak transferleri yakından takip ederken Süper Lig'in başlama tarihş sorgulanıyor. En çok yöneltilen soru "Ligler ne zaman başlıyor" şeklinde... 1 | 3

Ligler ne zaman başlıyor? Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonu başlangıç ve bitiş tarihlerini duyurdu. Buna göre, yeni sezon 8-9-10-11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerindeki karşılaşmalarla tamamlanacak. İkinci yarı ise 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde yeniden start alacak. Sezonun son haftası ise 17 Mayıs 2026'da oynanacak müsabakalarla sona erecek. 2 | 3