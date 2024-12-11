Listede 2 Türk var! Dünyanın en zengin kadın voleybolcuları belli oldu

Voleybol dünyasında başarılarıyla adlarından söz ettiren A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın iki yıldızı da dünyanın en zengin kadın voleybolcular listesine girmeyi başardı. Spor dünyasının saygın kaynaklarından Rich Verse tarafından yayımlanan listede, her iki sporcu önemli sıralarda yer aldı.

Kadın voleybolcuların yükselişi

Genel olarak sporda cinsiyet eşitsizliği hâlâ sürerken, voleybol bu durumun tersine döndüğü nadir branşlardan biri. Kadın voleybolcuların uluslararası başarıları, onları dünyanın en çok kazanan sporcuları arasına taşıyor. İşte dünyanın en zengin 15 kadın voleybolcusu...