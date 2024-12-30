Listede Suudi Arabistan etkisi: 2024'ün en çok kazanan futbolcuları belli oldu!
Forbes, 2024 yılında futbol dünyasında en çok kazanan isimleri açıkladı. Suudi Arabistan kulüpleri, yıldız oyuncularına sundukları yüksek maaşlarla dikkat çekerken, en çok kazanan futbolcular arasında kimler yer aldı ve ne kadar kazandılar? İşte 2024’ün en yüksek gelirli futbolcuları.
Forbes'un hazırladığı dosya habere göre, futbol dünyasında en çok kazanan isimler belirlendi. Suudi Arabistan'ın futbol ekosistemine büyük etkisiyle, oyuncuların yıllık gelirlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Suudi kulüpleri, son yıllarda yıldız futbolcuları cezbederek kazançlarını artırırken, 2024 yılı itibarıyla listenin zirvesindeki isimler netleşti.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan futbolcu olarak 2024 yılına damgasını vurdu. Forbes'un sıralamasına göre, Suudi Arabistan'dan 4 oyuncu, 2024'ün en çok kazanan 10 futbolcusunun arasında yer alırken, İngiltere, İspanya ve ABD'den de isimler listeye dahil oldu.
10. Kevin De Bruyne
Takım: Manchester City
Kazanç: 39 milyon dolar
9. Sadio Mane
Takım: Al Nassr
Kazanç: 52 milyon dolar
8. Muhammed Salah
Takım: Liverpool
Kazanç: 53 milyon dolar