Listede Suudi Arabistan etkisi: 2024'ün en çok kazanan futbolcuları belli oldu!

Forbes'un hazırladığı dosya habere göre, futbol dünyasında en çok kazanan isimler belirlendi. Suudi Arabistan'ın futbol ekosistemine büyük etkisiyle, oyuncuların yıllık gelirlerinde kayda değer bir artış yaşandı. Suudi kulüpleri, son yıllarda yıldız futbolcuları cezbederek kazançlarını artırırken, 2024 yılı itibarıyla listenin zirvesindeki isimler netleşti.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 285 milyon dolarlık geliriyle en çok kazanan futbolcu olarak 2024 yılına damgasını vurdu. Forbes'un sıralamasına göre, Suudi Arabistan'dan 4 oyuncu, 2024'ün en çok kazanan 10 futbolcusunun arasında yer alırken, İngiltere, İspanya ve ABD'den de isimler listeye dahil oldu.