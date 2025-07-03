Liverpool'un yıldızı Diogo Jota öldü mü, neden öldü? Diogo Jota kimdir, kaç yaşındaydı?

Dünya, Diogo Jota'nın ölümünü konuşuyor. Haber bomba etkisi yaratırken sorular da art arda geliyor. Futbolcu hakkında bilgi almak isteyenler, "Diogo Jota öldü mü, neden öldü", "Diogo Jota kimdir, kaç yaşındaydı" sorularını yöneltiyor.

Diogo Jota öldü mü, neden öldü?

Diogo Jota kimdir, kaç yaşındaydı?

Diogo José Teixeira da Silva, bilinen adıyla Diogo Jota, 4 Aralık 1996’da Portekiz’in Porto kentinde doğan profesyonel futbolcudur. Futbol kariyerine Paços de Ferreira altyapısında başlayan Jota, genç yaşta yetenekleriyle dikkat çekti.

2016 yılında Atlético Madrid'e transfer oldu ancak burada forma şansı bulamadan sırasıyla Porto ve Wolverhampton Wanderers’a kiralandı. Wolverhampton’daki performansıyla adını duyuran Jota, takımının Premier League’e yükselmesinde büyük rol oynadı.

2020 yılında İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool'a transfer oldu. Hızlı oyun tarzı, bitiriciliği ve çok yönlülüğüyle kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Liverpool formasıyla hem ligde hem Avrupa kupalarında önemli katkılar sağladı.

Portekiz A Milli Takımı’nda da düzenli olarak forma giyen Jota, ülkesini UEFA Uluslar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi turnuvalarda temsil etti.

Futbol dışındaki ilgi alanlarından biri de e-spor olan Jota, zaman zaman oyun platformlarında da aktif olarak yer almaktaydı.