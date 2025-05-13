Mert Hakan Yandaş ayağı kesilecek mi? Mert Hakan Yandaş hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?
Mert Hakan Yandaş bir süredir hastanede tedavi görürken birtakım iddialar da ortaya atıldı. İddialar öyle bir hal aldı ki, genç futbolcunun ayağının kesileceği söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama geldi. Peki, Mert Hakan Yandaş hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?
Mert Hakan Yandan uzun zamandır sahalardan uzak... Yandaş, özel bir hastanede enfeksiyon tedavisi görürken iddialar da peşi sıraya gelmeye başladı. "Mert Hakan Yandaş ayağı kesilecek" iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası sıkça "Mert Hakan Yandaş hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?" sorusu gelmeye başladı. İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama...
Mert Hakan Yandaş ayağı kesilecek mi?
Fenerbahçe Kulübü iddiaları yalanlarken "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır" denildi. İşte o açıklama:
Mert Hakan Yandaş’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan haber bütünüyle yalandır.
Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır.
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