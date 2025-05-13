Mert Hakan Yandan uzun zamandır sahalardan uzak... Yandaş, özel bir hastanede enfeksiyon tedavisi görürken iddialar da peşi sıraya gelmeye başladı. "Mert Hakan Yandaş ayağı kesilecek" iddiası ise gündeme bomba gibi düştü. Bu gelişme sonrası sıkça "Mert Hakan Yandaş hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl?" sorusu gelmeye başladı. İşte Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama...

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