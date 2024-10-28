Milli futbolcu da aday: Futbol dünyasının en prestijli ödülü Ballon d'Or sahibini buluyor
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or, bu akşam Paris'te düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Erkek ve kadın futbolculardan teknik direktörlere kadar en iyiler ödüllendirilecek. Tören saat 22.45’te başlayacak. İşte Ballon d'Or adayı futbolcular...
Dünyanın en prestijli futbol ödüllerinden biri olan Ballon d’Or, bu akşam Fransa'nın Paris kentinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak. France Football dergisi tarafından her yıl düzenlenen ödüller, erkek ve kadın futbolcular arasında en iyiyi seçerken, en iyi teknik direktör ve en iyi kulüp kategorilerinde de ödüller dağıtılacak.
Bu yıl ödül için belirlenen 30 kişilik aday listesinde, milli takımdan bir futbolcu da yer alıyor. Ballon d’Or, futbol dünyasında büyük bir itibara sahip ve her yıl dünyanın dört bir yanından futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
Tören, TSİ 22.45'te başlayacak ve dünyanın birçok yerinden futbolseverler, kazananları öğrenmek için ekran başında olacak. Ödüllerin sahipleri, uzman jüri üyelerinin oylarıyla belirleniyor. Ballon d’Or, futbolseverlere sadece oyuncuların değil, aynı zamanda teknik ekiplerin ve kulüplerin de başarılarını takdir etme fırsatı sunuyor.
Jude Bellingham
(Real Madrid)