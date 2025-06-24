Milli maç ne zaman? Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat, kaçta hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri için geri sayım sürüyor. İlk maç Gürcistan ile oynanacak. Bu maçın ayrıntıları zaman zaman merak edilirken "Milli maç ne zaman" sorusu yöneltiliyor. İşte mücadeleye dair detaylar...
Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile hazırlık maçına çıktı. Dünya Kupası Elemeleri öncesi ciddi bir sınav veren Türkiye'nin bir sonraki maçı merak ediliyor. Bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyenlerin sıkça yönelttiği soruların başında ise "Milli maç ne zaman" geliyor.
Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman?
Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 saat 19.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Gürcistan – Türkiye
4 Eylül 2025 – 19:00
Türkiye – İspanya
7 Eylül 2025 – 21:45
Bulgaristan – Türkiye
11 Ekim 2025 – 21:45
Türkiye – Gürcistan
14 Ekim 2025 – 21:45
Türkiye – Bulgaristan
15 Kasım 2025 – 20:00
İspanya – Türkiye
18 Kasım 2025 – 22:45