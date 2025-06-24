Milli maç ne zaman? Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman, saat, kaçta hangi kanalda?

Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile hazırlık maçına çıktı. Dünya Kupası Elemeleri öncesi ciddi bir sınav veren Türkiye'nin bir sonraki maçı merak ediliyor. Bu heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemeyenlerin sıkça yönelttiği soruların başında ise "Milli maç ne zaman" geliyor.

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