Milli maç ne zaman? Meksika Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Takım, ABD ile oynadığı hazırlık maçının ardından Meksika karşılaşmasına hazırlanıyor. ABD maçında sahaya çıkan oyuncuların performansı ve taktik denemeler dikkat çekti. Şimdi sırada, Kuzey Amerika’nın güçlü ekiplerinden Meksika var. Bu mücadele, takımın turnuva öncesi son ciddi sınavlarından biri olarak öne çıkıyor. Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler "Milli maç ne zaman" diye soruyor.
A Milli Futbol Takımı, ABD karşısında aldığı galibiyetin ardından hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden Meksika ile oynanacak mücadele, kadro istikrarı ve oyun planı açısından kritik bir test niteliği taşıyor. Euro 2024 öncesi son viraja girilirken, futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor.
Milli Maç ne zaman?
Türkiye Meksika maçı 11 Haziran saat 04.00'te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD’yi 2-1 yendi. Maçın 1. dakikasında geriye düşen Türkiye, 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete ulaştı.
Türkiye, ABD'de oynadığı üçüncü maçta ilk kez kazanırken, toplamda ise ABD karşısındaki ikinci galibiyetini aldı.
Berke Özer ilk kez A Milli Takım kalesine geçti. Arda Güler ve Kenan Yıldız 20. maçlarına çıktı. Arda beşinci, Kerem ise on ikinci milli golünü attı. Mustafa Eskihellaç ilk kez forma giydi. Kaan Ayhan ise 70. milli maçına çıktı.