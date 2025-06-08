Milli maç ne zaman? Meksika Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, ABD karşısında aldığı galibiyetin ardından hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. 2026 Dünya Kupası ev sahiplerinden Meksika ile oynanacak mücadele, kadro istikrarı ve oyun planı açısından kritik bir test niteliği taşıyor. Euro 2024 öncesi son viraja girilirken, futbolseverler maçın yayın bilgilerini merak ediyor.

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD’yi 2-1 yendi. Maçın 1. dakikasında geriye düşen Türkiye, 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete ulaştı.

Türkiye, ABD'de oynadığı üçüncü maçta ilk kez kazanırken, toplamda ise ABD karşısındaki ikinci galibiyetini aldı.

Berke Özer ilk kez A Milli Takım kalesine geçti. Arda Güler ve Kenan Yıldız 20. maçlarına çıktı. Arda beşinci, Kerem ise on ikinci milli golünü attı. Mustafa Eskihellaç ilk kez forma giydi. Kaan Ayhan ise 70. milli maçına çıktı.