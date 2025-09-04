Milli maç ne zaman, saat kaçta? Türkiye Gürcistan maçı hangi kanalda? Türkiye Muhtemel ilk 11'i...

Hedef Dünya Kupası! A Milli Takım, Dünya Kupası Elemeleri ilk maçına çıkıyor. Turnuvaya güzel bir başlangıç yapmak isteyen Milliler 3 puan alıp zorlu İspanya karşılaşması için hazırlık yapacak. 7'den 70'a tüm Türkiye'nin kalbi Türkiye ile atacak. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?