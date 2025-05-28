Milli maç ne zaman? Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile hazırlık maçı oynayacak. Dünya Kupası Elemeleri öncesi eksikliklerin giderilmesi açısından bir hayli önemli olan bu maçları kaçırmak istemeyenler "Milli maç ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.

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