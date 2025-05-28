Milli maç ne zaman? Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Dünya Kupası Elemeleri öncesi Milli Takım, hazırlık maçlarına çıkacak. İlk rakip ise ABD... Bugün Türkiye'nin aday kadrosu açıklanırken "Milli maç ne zaman" soruları yükseliyor. İşte maç bilgileri...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile hazırlık maçı oynayacak. Dünya Kupası Elemeleri öncesi eksikliklerin giderilmesi açısından bir hayli önemli olan bu maçları kaçırmak istemeyenler "Milli maç ne zaman" sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye ABD maçı ne zaman?
Türkiye ilk sınava ABD karşısında çıkıyor. Bu maç 7 Haziran Cumartesi günü Saat 22.00'de başlayacak. Müsabakanın TRT 1'den naklen yayınlanması bekleniyor.
A Millilerin bir sonraki durağı ise Meksika olacak. Bu maç sabaha karşı 03.30'da başlayacak.
A Milli Takım aday kadrosu
Kale: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır
Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mustafa Eskihellaç, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek
Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan
Forvet: Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, Mustafa Erhan Hekimoğlu