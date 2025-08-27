Milli maç tarihi: Türkiye İspanya maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı bileti satışı ne zaman?
Dünya Kupası elemelerinde ilk maçlar yakın zamanda yapılacak. Milli Takım'ın ilk maçı da İspanya ile olacak. Hem mücadelenin tarihi hem de bilet satış zamanı merak ediliyor. İşte konuya dair bilgiler...
2026 Dünya Kupası Elemeleri için heyecan dorukta... Türkiye A Milli Takımı'mız ilk maçına İspanya karşısında çıkacak. Güçlü rakibine karşı milliler güzel bir oyun sergilemek istiyor. Dev maça günler var ve "Türkiye İspanya maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor. Öte yandan bu heyecanlı mücadelenin bilet satış tarihleri de sıkça araştırılıyor.
Türkiye İspanya maçı ne zaman?
2026 Dünya Kupası E Grubu'nda Türkiye İspanya mücadelesi 7 Eylül 2025 Pazar Günü oynanacak ve müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Türkiye İspanya maçı bileti satışı ne zaman?
A Millî Takımı'mızın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü saat 21.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya ile oynayacağı maçın genel bilet satışları başlamıştır. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek.