Milli maç tarihi: Türkiye İspanya maçı ne zaman? Türkiye İspanya maçı bileti satışı ne zaman?

2026 Dünya Kupası Elemeleri için heyecan dorukta... Türkiye A Milli Takımı'mız ilk maçına İspanya karşısında çıkacak. Güçlü rakibine karşı milliler güzel bir oyun sergilemek istiyor. Dev maça günler var ve "Türkiye İspanya maçı ne zaman" sorusu hızlanıyor. Öte yandan bu heyecanlı mücadelenin bilet satış tarihleri de sıkça araştırılıyor.

