Muhammed Salah Beşiktaş'a geldi mi, geliyor mu? BJK Salah transferi son durum nedir?
Beşiktaş, Muhammed Salah'tan vazgeçmiyor. Dünyaca ünlü yıldızı kadrosuna katmak isteyen kulüpte Başkan Serdar Adalı'dan yeni bir açıklama geldi. Bu açıklama heyecan yaratırken "Muhammed Salah Beşiktaş'a geldi mi, geliyor mu" sorusu gündemde...
Beşiktaş'ta yeniden "Salah" sesleri... Siyah-beyazlı kulüp Mısırlı yıldızla temaslarını sürdürürken son durum sürekli araştırılıyor. Bugün yine sıcak bir gelişme yaşanırken "Muhammed Salah Beşiktaş'a geldi mi, geliyor mu" sorusu hızlanmış durumda...
BJK Salah transferi son durum nedir?
Beşiktaş, Muhammed Salah'a bir kez daha teklifte bulunurken son karar için beklemede...
Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı son yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik.
Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik"