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MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor. Sarı Kanarya'nın önünde iki tane zorlu mücadele var. Sarı-lacivertliler ilk maçında Lyon'u konuk edecek. Bu akşam oynanacak mücadele öncesi "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.

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MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi Play-off mücadeleleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya geliyor. Kanarya sahasında güzel bir skor elde edip deplasmana avantajlı gitmek isterken peş peşe gelen soru "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.

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MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Lyon maçı 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

Muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca

Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Fofana, Tolisso, Nuamah, Openda

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MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 4

Oosterwolde ve Mert Günok yok

Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, UEFA kadrsosundan çıkartırılırken yine bir başka sakat futbolcu Mert Günok da bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.

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MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 5

Lyon'la 6. randevu

Fenerbahçe bugüne kadar Lyon ile 5 kez karşı karşıya geldi. Lyon 4 galibiyet alırken 1 maç da berabere bitti. Lyon'un 11 golüne Sarı Kanarya 4 golle karşılık verdi.

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