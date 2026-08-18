MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi Play-off mücadeleleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya geliyor. Kanarya sahasında güzel bir skor elde edip deplasmana avantajlı gitmek isterken peş peşe gelen soru "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.