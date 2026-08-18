MUHETEMEL 11'LER! FB MAÇ SAATİ... Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe uzun süren Şampiyonlar Ligi hasretini bitirmek istiyor. Sarı Kanarya'nın önünde iki tane zorlu mücadele var. Sarı-lacivertliler ilk maçında Lyon'u konuk edecek. Bu akşam oynanacak mücadele öncesi "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Şampiyonlar Ligi Play-off mücadeleleri bu akşam başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Fransa ekibi Lyon ile karşı karşıya geliyor. Kanarya sahasında güzel bir skor elde edip deplasmana avantajlı gitmek isterken peş peşe gelen soru "Fenerbahçe - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" oluyor.
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Lyon maçı 18 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak. TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler...
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem, Talisca
Lyon: Greif, Abner, Niakhate, Kluivert, Maitland-Niles, Morton, Tessmann, Fofana, Tolisso, Nuamah, Openda
Oosterwolde ve Mert Günok yok
Sturm Graz maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde, UEFA kadrsosundan çıkartırılırken yine bir başka sakat futbolcu Mert Günok da bu akşamki mücadelede forma giyemeyecek.
Lyon'la 6. randevu
Fenerbahçe bugüne kadar Lyon ile 5 kez karşı karşıya geldi. Lyon 4 galibiyet alırken 1 maç da berabere bitti. Lyon'un 11 golüne Sarı Kanarya 4 golle karşılık verdi.