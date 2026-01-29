MUHTEMEL 11'LER... FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe FCBS deplasmanına gidiyor. FCBS için bu maç kader niteliğinde... Temsilcimiz ise 3 puan alıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Taraftar mücadeleyi kaçırmak istemezken "FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.