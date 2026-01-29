MUHTEMEL 11'LER... FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Romanya ekibi FCBS ile karşılaşacak. Sarı Kanarya'nın ilk 8'e kalmasına mucize gözü ile bakılırken play-off turu ise cepte... Taraftar takımını bir an önce sahada görmek isterken "FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu sık sık yöneltiliyor.
Avrupa'da inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fenerbahçe FCBS deplasmanına gidiyor. FCBS için bu maç kader niteliğinde... Temsilcimiz ise 3 puan alıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Taraftar mücadeleyi kaçırmak istemezken "FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
FCBS Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FCBS Fenerbahçe maçı 29 Ocak Perşembe saat 23.00'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Muhtemel 11
FCSB: Tarnovanu, Cretu, Ngezana, Dawa, Pantea, Alhassan, Cisotti, Miculescu, Olaru, O.Popescu, Thiam.
Fenerbahçe: Ederson Semedo Yiğit Efe (Çağlar) Oosterwolde M.Müldür İsmail Fred Nene Asensio Kerem Talisca.
Fenerbahçe'de 3 eksik
FCSB mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 3 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları devam eden Levent Mercan ve Archie Brown, yarınki maçta forma giyemeyecek. Aston Villa karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen kaptan Milan Skriniar da Ramonya deplasmanında takımı yalnız bırakacak.
Bu isimlerin yanı sarı yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok da statü gereği forma giyemeyecek.
4. randevu
Fenerbahçe eski adı ile Steaua Bucureș ile 4 maç yaptı. Temsilcimiz bu maçların 2'sini alırken 1'inden de mağlubiyetle ayrıldı.