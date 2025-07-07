Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen gitti mi?
Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı renklere gönül veren taraftar Nijeryalı yıldızın takımda kalmasını tüm yüreği ile isterken son gelişmeler merak ediliyor. Her gün yöneltilen soruların başında "Osimhen Galatasaray'da kalacak mı" geliyor. İşte son durum...
Galatasaray yönetimi Osimhen için seferber olmuş durumda... Geçen sezonun gol kralı yıldız futbolcuyu takımda tutmak için plan üstüne plan yapılıyor. Son gelişmeler umut aşılarken "Osimhen Galatasaray'da kalacak mı" sorusu peş peşe geliyor.
Osimhen Galatasaray’da kalacak mı?
Mevcut bilgiler ışığında Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmiş değil. Nijeryalı golcü, Galatasaray’ı tercih ettiğini açıklamış ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen astronomik teklifi reddetmiş durumda. Bu, oyuncunun kariyer planlamasında Galatasaray'ı önceliklendirdiğini gösteriyor.
Ancak işin ekonomik boyutu hâlâ çözülmüş değil. Galatasaray, Napoli ile bonservis pazarlıklarına başlamış olsa da İtalyan kulübü 75 milyon Euro talep ediyor ve oyuncunun serbest kalma bedelinin tamamını istiyor. Bu rakam, Galatasaray açısından ciddi bir yük oluşturuyor.