Osimhen Galatasaray'da kalacak mı? Osimhen gitti mi?

Mevcut bilgiler ışığında Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmiş değil. Nijeryalı golcü, Galatasaray’ı tercih ettiğini açıklamış ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’den gelen astronomik teklifi reddetmiş durumda. Bu, oyuncunun kariyer planlamasında Galatasaray'ı önceliklendirdiğini gösteriyor.

Ancak işin ekonomik boyutu hâlâ çözülmüş değil. Galatasaray, Napoli ile bonservis pazarlıklarına başlamış olsa da İtalyan kulübü 75 milyon Euro talep ediyor ve oyuncunun serbest kalma bedelinin tamamını istiyor. Bu rakam, Galatasaray açısından ciddi bir yük oluşturuyor.