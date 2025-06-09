Osimhen gitti mi? Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Victor James Osimhen, bu sezon Türkiye ligine damga vurdu. 26 yaşındaki genç yıldızın akıbeti merak ediliyor. Galatasaraylı taraftarlar Osimhen'in kalmasını yürekten dilerken gelişmeler yakından takip ediliyor. Her gün yöneltilen sorulardan biri de "Osimhen gitti mi" şeklinde... 1 | 3

Osimhen gitti mi? Galatasaray formasıyla iz bırakan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında Napoli'den kiralık olarak sarı-kırmızılı takıma katılan ve 41 maçta 37 gol, 8 asistlik müthiş bir performans sergileyen Osimhen, taraftarların gönlünde adeta taht kurdu. Son dönemde Suudi Arabistan'dan aldığı astronomik tekliflerle gündeme gelen golcü oyuncunun, Al-Hilal'in yaptığı 5. resmi teklifi de reddettiği öğrenildi. Bu bilgiyi, Osimhen’in yakın arkadaşı Buchi Laba sosyal medya üzerinden doğrularken, dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano da haberi teyit etti. Romano’ya göre Osimhen, Suudi Arabistan defterini tamamen kapattı. 2 | 3