Osimhen gitti mi? Victor Osimhen Galatasaray'da kalacak mı?

Geçen sezona damga vuran Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in gidip gitmeyeceği yoğun şekilde araştırılıyor. Futbolcu için Galatasaray yönetimi deyim yerindeyse seferber olmuş durumda... Masada birçok plan yer alırken en çok yöneltilen soru "Osimhen gitti mi, kalacak mı" şeklinde... İşte son durum...

Napoli’nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini baz alarak yaptığı transfer planlaması, şu ana kadar beklenen tekliflerin gelmemesiyle sekteye uğradı. Bu durum, sarı-kırmızılılar açısından önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Temmuz ayının ikinci yarısında devre dışı kalacak olan serbest kalma maddesi, Galatasaray yönetiminin yeniden devreye girmesi için kritik bir dönüm noktası olacak.

Napoli forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in gelecek sezon hangi takımda oynayacağı henüz netleşmiş değil. Galatasaray, yıldız oyuncunun transferini bir numaralı gündem maddesi haline getirirken, pazarlık süreci dikkatle yürütülüyor.

İtalyan ekibi Napoli’yi indirim konusunda ikna edemeyen Galatasaray, serbest kalma bedelinin geçerliliğini yitirmesinin ardından 60 milyon euro civarında bir teklif hazırlığında. Al-Hilal dahil olmak üzere hiçbir kulübün 75 milyon euroluk bedeli karşılamaya yanaşmaması, Galatasaray’ın bu süreci kendi lehine çevirmeye çalışmasına neden oluyor.

Öte yandan, Victor Osimhen transferinde Galatasaray’ın en ciddi rakibinin Juventus olacağı ifade ediliyor. Siyah-beyazlı kulübün de yıldız golcüyü kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtilirken, oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netlik kazanması bekleniyor.