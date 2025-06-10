Osimhen gitti mi? Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor mu?
Osimhen'in durumu milyonlarca Galatasaraylının gündeminde... Her gün yeni bir gelişme yaşanırken 26 yaşındaki Nijeryalı yıldızın gidip gitmeyeceği merak konusu... Bu nedenle peşi sıra gelen soru ise "Osimhen gitti mi" şeklinde... İşte bugünkü son gelişmeler...
Osimhen için sarı kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar müjdeli haber bekliyor. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu kulüpte tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Her gün gelişmeler takip edilirken son durum için yöneltilen soru "Osimhen gitti mi" oluyor. İşte son durum...
Osimhen transferinde son durum: Avrupa devleri mi, Galatasaray mı?
Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Nijeryalı golcü, kariyerini Avrupa'nın zirve kulüplerinde sürdürme arayışında. Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerin ilgisi devam ederken, gözler Osimhen'in vereceği karara çevrildi.
Bu transfer yarışında Galatasaray da iddialı bir şekilde yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Osimhen için son ve oldukça önemli bir teklif sundu.
Galatasaray, Nijeryalı yıldıza bonuslarla birlikte tam 14 milyon Euro teklif etti.
Serbest kalma bedelinin yüzde 60'lık kısmının sponsor desteğiyle karşılanacak olması, Galatasaray'ın transferdeki ciddiyetini gösteriyor.
Galatasaray yönetiminin, bu teklifin üzerine çıkılmayacağını Osimhen'e