Osimhen gitti mi? Victor Osimhen Galatasaray'da kalıyor mu?

Osimhen için sarı kırmızılı renklere gönül vermiş taraftarlar müjdeli haber bekliyor. Galatasaray yönetimi yıldız futbolcuyu kulüpte tutmak için büyük çaba sarf ediyor. Her gün gelişmeler takip edilirken son durum için yöneltilen soru "Osimhen gitti mi" oluyor. İşte son durum...

Osimhen transferinde son durum: Avrupa devleri mi, Galatasaray mı?

Victor Osimhen'in geleceği merak konusu. Nijeryalı golcü, kariyerini Avrupa'nın zirve kulüplerinde sürdürme arayışında. Chelsea, Manchester United ve Juventus gibi devlerin ilgisi devam ederken, gözler Osimhen'in vereceği karara çevrildi.

Bu transfer yarışında Galatasaray da iddialı bir şekilde yer alıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre sarı-kırmızılılar, Osimhen için son ve oldukça önemli bir teklif sundu.