  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi?

Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi?

Anadolu Efes Final Four için sahaya çıkıyor. Turkish Airlines Euroleague play-off beşinci ve son maçında temsilcimiz Panathinaikos'u geçip adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Taraflı tarafsız tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda... Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi? - Resim: 1

Anadolu Efes için kritik randevu... Turkish Airlines Euroleague play-off beşinci maçında temsilcimiz Panathinaikos'a konuk oluyor. 2-2'lik serinin son maçında kazanan adını Final Four'a yazdıracak. Basketbolseverler bu maça odaklanırken "Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları sıkça yöneltiliyor.

1 | 4
Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi? - Resim: 2

Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman?

Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı bu akşam saat 21.45'te OAKA Altion’da oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

2 | 4
Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi? - Resim: 3

S Sport nasıl izlenir?

S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.

3 | 4
Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi? - Resim: 4

S Sport Plus üyelik ücreti

S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ
4 | 4