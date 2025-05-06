Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Anadolu Efes maçı şifresiz mi?
Anadolu Efes Final Four için sahaya çıkıyor. Turkish Airlines Euroleague play-off beşinci ve son maçında temsilcimiz Panathinaikos'u geçip adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Taraflı tarafsız tüm gözler bu maça çevrilmiş durumda... Peki, Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes için kritik randevu... Turkish Airlines Euroleague play-off beşinci maçında temsilcimiz Panathinaikos'a konuk oluyor. 2-2'lik serinin son maçında kazanan adını Final Four'a yazdıracak. Basketbolseverler bu maça odaklanırken "Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları sıkça yöneltiliyor.
Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman?
Panathinaikos - Anadolu Efes basketbol maçı bu akşam saat 21.45'te OAKA Altion’da oynanacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
S Sport nasıl izlenir?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S Sport Plus üyelik ücreti
S Sport Plus Aylık Paket 149₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 989₺'dir. Yıllık aylık paket 182.41 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.