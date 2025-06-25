Ronaldo'nun bacağı mı koptu?
Cristiano Ronaldo ile ilgili zaman zaman birtakım iddialar ortaya atılırken bugün Google'da en çok aratılan konulardan biri de "Ronaldo'nun bacağı mı koptu" şeklince... Peki bunun aslı astarı var mı?
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40 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da fırtınalar estirirken bugün flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialar sonrası "Ronaldo'nun bacağı mı koptu" soruları peş peşe gelmeye başladı.
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Ronaldo'nun bacağı mı koptu?
Cristiano Ronaldo ilgili bugün ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmıyor.
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