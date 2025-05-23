Fenerbahçe Beko yeni bir tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Sarı Kanarya, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı yayında S Sport verecek. Şifreli olan bu dijital platformun nasıl izleneceği şimdi merak konusu...

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