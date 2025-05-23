S Sport şifreli mi? S Sport nasıl izlenir? Üyelik ücreti ne kadar?
Fenerbahçe Beko bu akşam Euroleague'de Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşı kaşıya geliyor. Temsilcimiz Final Four'da rakibini eleyip finale kalmak istiyor. Taraftarlar bu maçı beklerken maçın yayınlanacağı dijital platform olan S Sport hakkında bilgi alınmak isteniyor. Sıkça "S Sport nasıl izlenir" sorusu geliyor.
Fenerbahçe Beko yeni bir tarih yazmak için parkeye çıkıyor. Sarı Kanarya, Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı yayında S Sport verecek. Şifreli olan bu dijital platformun nasıl izleneceği şimdi merak konusu...
S SPORTS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulaması App Store ve Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilirsiniz. Mücadeleleri izlemek için ise aylık veya yıllık üyelik yapmanız gerekiyor.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ
S Sport Plus Aylık Paket 279 TL/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1799 TL'dir. Yıllık aylık paket 149,90 TL'ye denk geliyor. Platform üyeliği istenilen zamanda iptal edilebiliniyor.