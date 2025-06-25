Sabri Ugan kimdir? Sabri Ugan neden entübe edildi, hastalığı nedir?

Yıllarca maç spikerliği ve sunuculuk yapan Sabri Ugan'dan geçen hafta üzücü bir haber gelmişti. Ugan'ın bugün ise entübe edildiği öğrenildi. Bu gelişme sonrası ayrıntılar merak edilmeye başlandı. Şimdi sıklıkla, "Sabri Ugan kimdir" ve "Sabri Ugan hastalığı nedir" sorusu geliyor.

Sabri Ugan üç aydır akciğer kanseri ile mücadele veriyor. Durumu ağırlaşan Ugan bu nedenle entübe edildi.

Sabri Ugan kimdir?

Türk spor medyasının tanınan seslerinden Sabri Ugan, anlatımı ve yorumlarıyla uzun yıllar ekranlarda iz bırakan isimlerden biri oldu. Sakarya doğumlu Ugan, mesleğe 1985 yılında yerel bir gazetede muhabirlik yaparak adım attı. 1991'de aynı gazetede spor müdürlüğüne yükseldi. Spikerlik serüveni ise Sakaryaspor’un bir maçını anlatmasıyla başladı. Bu deneyimiyle dikkat çeken Ugan, 1994 yılında Kanal 6’ya editör olarak transfer edildi.

Kariyerini Star TV’de sürdüren Ugan, burada Süper Lig’in yanı sıra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maçlarında mikrofon başına geçti. Doğan Grubu’ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında görev aldı. Futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yapan Ugan’ın, milli futbolcu Arda Turan’ın hayatını konu alan “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı bulunuyor.