Sabri Ugan sağlık durumu nasıl? Ugan'ın son durumu nedir? Sabri Ugan kimdir?

Geçen hafta Sabri Ugan bir açıklama yaparak 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü belirtmişti. Dün Ugan yoğun bakıma alındı. Sevenleri ünlü spor spikerinin son durumunu merak ederek "Sabri Ugan sağlık durumu nasıl" diye soruyor.

Sabri Ugan kimdir?

Türk spor medyasının tanınan seslerinden Sabri Ugan, anlatımı ve yorumlarıyla uzun yıllar ekranlarda iz bırakan isimlerden biri oldu. Sakarya doğumlu Ugan, mesleğe 1985 yılında yerel bir gazetede muhabirlik yaparak adım attı. 1991'de aynı gazetede spor müdürlüğüne yükseldi. Spikerlik serüveni ise Sakaryaspor’un bir maçını anlatmasıyla başladı. Bu deneyimiyle dikkat çeken Ugan, 1994 yılında Kanal 6’ya editör olarak transfer edildi.

Kariyerini Star TV’de sürdüren Ugan, burada Süper Lig’in yanı sıra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki kritik maçlarında mikrofon başına geçti. Doğan Grubu’ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında görev aldı. Futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yapan Ugan’ın, milli futbolcu Arda Turan’ın hayatını konu alan “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı bulunuyor.